Fußball-Bundesligist Union Berlin steht offenbar vor dem nächsten Transfer-Coup. Wie der kicker am Donnerstag berichtete, wird der italienische Europameister Leonardo Bonucci (36) in Kürze zum Medizincheck in der Hauptstadt erwartet. Demnach haben sich beide Parteien auf den Wechsel geeinigt, der 36-Jährige soll einen Einjahresvertrag erhalten. Als Ablösesumme waren zuletzt zwei Millionen Euro im Gespräch gewesen.

Über das Interesse der Eisernen an dem Innenverteidiger von Juventus Turin hatte bereits unter anderem die Gazzetta dello Sport berichtet. Bonucci hat in Italien noch einen gültigen Vertrag bis zum kommenden Sommer, der Abwehrspieler ist von Juve allerdings aussortiert worden.

Mit Juventus hatte Bonucci acht Meistertitel und vier Pokalsiege gefeiert. Mit Ausnahme einer Saison beim AC Mailand hat Bonucci seit 2010 insgesamt 502 Pflichtspiele für die Alte Dame bestritten.