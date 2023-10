Nationalspieler Joshua Kimmich vom deutschen Rekordmeister Bayern München ist nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Darmstadt 98 (8:0) vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Spiele gesperrt worden. Kimmich verpasst damit das Topspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) und die Begegnung gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim am 11. November.

Kimmich war bereits in der vierten Minute nach einer Notbremse vom Platz geflogen. Für den 28-Jährigen war es die erste glatt Rote Karte in seiner Profikarriere. Im Februar hatte er in Wolfsburg (4:2) Gelb-Rot gesehen.