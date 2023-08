Aufsteiger 1. FC Heidenheim hat vor seiner Premiere in der Bundesliga am Samstag beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky) den Vertrag mit seinem Torjäger Tim Kleindienst vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Die Vereinbarung mit dem Torschützenkönig der vergangenen Saison in der 2. Bundesliga (25 Treffer) läuft nun bis Juni 2027.

"Das ist ein fantastisches Signal an unsere gesamte FCH-Familie. Wir werden in der Bundesliga nur bestehen können, wenn wir weiterhin den Zusammenhalt leben, der uns schon immer auszeichnet", sagte der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald. "Diese Konstellation passt einfach", ergänzte Kleindienst (27) und betonte: "Wir werden in jedem Spiel alles reinwerfen, um den Klassenerhalt zu schaffen."

Kleindienst hatte den Aufstieg der Heidenheimer überhaupt erst möglich gemacht. In der vergangenen Saison erzielte der Mittelstürmer seinen 25. Treffer am letzten Spieltag in der 9. Minute der Nachspielzeit zum 3:2 bei Jahn Regensburg. Es war das Tor zum Aufstieg und verhinderte gleichzeitig die direkte Rückkehr des Hamburger SV in die Bundesliga.