Sportvorstand Peter Knäbel vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Schalke 04 will sich vor dem Showdown bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht darauf verlassen, dass der Gegner seine Topstars schont. "Das sind alles Spekulationen. Das Wichtigste ist, dass wir nicht überlegen, was da sein könnte", sagte der 56-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde.

Die Leipziger treten nur eine Woche später im DFB-Pokalfinale in Berlin gegen Eintracht Frankfurt die Mission Titelverteidigung an. Weil für RB nach dem 3:1-Sieg bei Bayern München vom vergangenen Samstag bereits die Champions-League-Teilnahme sicher ist, ist unklar, ob Trainer Marco Rose Personal schonen wird. Knäbel und Schalke wollen aber ihren "Job machen, weil wir auch durchaus davon abhängig sind, was auf den anderen Plätzen passiert".

Die Schalker sind mit 31 Punkten selbst bei einem Sieg auf Schützenhilfe angewiesen. Reviernachbar VfL Bochum (Platz 16/32 Punkte) empfängt parallel Bayer Leverkusen. Der VfB Stuttgart (15/32) hat gegen die bereits gerettete TSG Hoffenheim den direkten Klassenerhalt in eigener Hand.

Doch selbst ein Schalker Abstieg wäre für Knäbel kein Weltuntergang. "Ich glaube, dass es sich dieses Jahr deutlich besser anfühlt. Egal, in welchem Szenario" sagte er. Der Absturz in die 2. Liga wurde Schalke "ganz sicher nicht" so schlimm treffen wie 2021.