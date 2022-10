Köln (SID) - Der 1. FC Köln muss wie befürchtet bis zum Jahresende auf Leistungsträger Dejan Ljubicic (25) verzichten. Das teilte der Klub am Montag mit. Der Mittelfeldspieler musste im Derby bei Borussia Mönchengladbach (2:5) angeschlagen ausgewechselt werden, die anschließende MRT-Untersuchung habe dann eine Knieverletzung bestätigt.

"Die Verletzung von Dejo ist bitter", sagte Kölns Trainer Steffen Baumgart: "Er war gerade richtig gut drauf und ist einer unserer absoluten Leistungsträger." Man werde "versuchen, seinen Ausfall möglichst gut im Kollektiv zu kompensieren, auch wenn wir ihn nicht eins zu eins ersetzen können".

Ljubicic hatte die Verletzung bei einem Zweikampf mit Ramy Bensebaini erlitten - für Baumgart war es ein rotwürdiges Foul. "Wenn man in der Zeitlupe sieht, dass er am Knöchel und am Knie getroffen wird - da ist mir Gelb zu wenig", hatte der FC-Trainer nach dem Spiel gesagt.