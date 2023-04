Köln (SID) - Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln sieht im kommenden Gegner FC Augsburg ein Vorbild in Sachen Aggressivität - und genau darin ein Problem. "Ihre Stärke liegt in ihrer Mentalität", sagte Baumgart vor der Begegnung des 27. Bundesliga-Spieltags am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Und die Aggressivität Mann gegen Mann ist das, was uns in den letzten Auswärtsspielen etwas gefehlt hat. Darauf wird es ankommen."

Die Kölner warten seit sechs Spielen auf einen Sieg, noch viel länger allerdings haben sie auf fremdem Platz nicht gewonnen: Der bislang einzige Auswärtssieg der Saison gelang am 5. Spieltag beim VfL Wolfsburg (4:2). Der Vorsprung des FC auf die Abstiegszone schmolz zuletzt auf sechs Punkte.

Augsburg dagegen holte seit der Winterpause im eigenen Stadion 13 von 15 möglichen Punkten und steht mittlerweile einen Zähler vor den Kölnern. "Sie haben sehr gut eingekauft im Winter, das konnte sich nicht jeder Verein leisten", sagte Baumgart, "und die Neuzugänge spielen auch alle, das zeigt, dass sie es sehr gut gemacht haben."

Kölns anhaltende Torlosigkeit soll indes nichts an Baumgarts offensivem Ansatz ändern. "Wir müssen schauen, dass wir die Dinge besser machen", sagte er, "wenn du eine klare Idee vom Fußball hast, dann muss sie auch solchen Situationen standhalten. Wir wollen klar auf Sieg spielen."