In der Bundesliga mau, im Test treffsicher: Der 1. FC Köln hat in der Länderspielpause einen lockeren Sieg eingefahren.

In der Bundesliga offensiv mau, im Test treffsicher: Der 1. FC Köln hat in der Länderspielpause einen lockeren Sieg eingefahren. Mit einigen Dauerreservisten, darunter dem in dieser Saison in Pflichtspielen noch nicht eingesetzten Griechen Dimitrios Limnios, gewann der FC am Mittwochabend im Südosten der Domstadt beim Fünftligisten SpVg Porz mit 8:0 (4:0).

Für die Mannschaft von Steffen Baumgart, die allein wegen der besseren Tordifferenz nicht Tabellenletzter ist, trafen Limnios (3.), Linton Maina (10.) sowie Denis Huseinbasic (35., 41.) vor dem Seitenwechsel. Nach der Pause erhöhten Max Finkgräfe (59.), Luca Waldschmidt (80.) und Steffen Tigges (82., 88.) in der Sportanlage Humboldtstraße.