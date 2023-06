Der 1. FC Köln gibt seinen Nachwuchsstürmer Tim Lemperle an die SpVgg Greuther Fürth ab. Der 21-Jährige wechselt für eine Saison per Leihe in die 2. Fußball-Bundesliga und soll dort Spielpraxis sammeln, das teilten beide Klubs am Freitag mit. Der Vertrag des zweimaligen U21-Nationalspielers in Köln läuft noch bis 2025.

"Wir bemühen uns schon lange um Tim, denn wir sind überzeugt, dass er über ein sehr großes Potenzial verfügt", sagte Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi: "Wir freuen uns, dass wir ihn nach Fürth lotsen konnten, insbesondere weil auch viele andere an Tim interessiert waren." Lemperle bringe "extrem viel mit, um sich perspektivisch in der 1. Bundesliga durchsetzen zu können", sagte Kölns Geschäftsführer Christian Keller: "Um das zu realisieren, ist es für die Entwicklung von Tim wichtig, dass er deutlich mehr Spielzeit sammelt, als wir es ihm momentan ermöglichen können."

In bislang 26 Bundesligaspielen, die er allesamt als Joker absolvierte, erzielte Lemperle zwei Tore für Köln. Seit der U16 durchläuft er die deutschen Juniorennationalmannschaften.