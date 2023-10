Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln möchte sich nach dem ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga nicht blenden lassen.

Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln möchte sich nach dem ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga nicht blenden lassen. "Wir haben eine ganze Menge zu tun, um da unten rauszukommen", sagte er vor dem kommenden Spiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) bei Pokalsieger RB Leipzig: "Wir haben jetzt vier Punkte, das ist immer noch zu wenig."

Am vergangenen Sonntag hatte der FC im achten Spiel der Saison den ersten Sieg eingefahren, das 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach "freut uns, mehr aber auch nicht", sagte Baumgart. In Leipzig warte nun ein anderes Spiel, "es wird nicht einfach, die ein oder andere Tormöglichkeit zu haben. Was wir auf jeden Fall mitnehmen sollten, ist der Mut, unseren Fußball zu spielen - egal gegen wen".

Personell hatte sich die Lage bei den Kölnern zuletzt bereits entspannt. Auch Mark Uth, der gegen Gladbach im Kader stand aber noch nicht zum Einsatz kam, ist eine Option.

Zweifel hat Baumgart lediglich beim zuletzt langzeitverletzten Jan Thielmann. Dieser sei "der Einzige, bei dem ich auf der Bremse bin", Grund sei die Verletzungshistorie des 21-Jährigen: "Leistungsmäßig müssen wir uns keine Gedanken machen. Aber er ist ein Kandidat, da warte ich lieber eine Woche. Das tut ihm weh, da ist er auch sauer auf mich."