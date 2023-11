Steffen Baumgart will auch im schwierigen Spiel gegen Bayern München nicht von seiner Herangehensweise abrücken. "Ich erwarte, dass die Mannschaft klar ist, das Spiel annimmt und mutig ist. Ob uns das gelingt, schauen wir", sagte der Trainer des 1. FC Köln vor dem Duell mit dem Rekordmeister (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN): "Ich bin immer zuversichtlich, die Zuversicht werde ich nicht verlieren."

Aktuell ist der FC mit sechs Punkten aus den ersten elf Spielen Vorletzter. "Wir haben gesagt, es wird eine ganz enge Saison für uns, und das sieht man gerade", so Baumgart: "Wir versuchen, unsere Stärken auf den Platz zu kriegen. Über die Stärken des Gegners muss man nicht reden. Am Ende geht es um Mentalität, Einsatz und Laufbereitschaft, um überhaupt gegen solche Mannschaften bestehen zu können."

Besonders im Mittelpunkt steht Bayerns Torjäger Harry Kane, den Baumgart schlicht als "überragend" bezeichnete. "Ich weiß nicht, ob man einen Stürmer gesehen hat, der diese Quote in der Bundesliga hatte, seit die Bundesliga existiert", so der 51-Jährige: "Wenn er am Ball ist, kann es wehtun. Es ist schön, solche Jungs in der Bundesliga zu sehen. Wie er die Dinger macht, das macht schon Spaß - leider auf der anderen Seite."