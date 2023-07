Fußball-Trainer Niko Kovac (51) lobt den neuen Sportdirektor seines Ex-Klubs Bayern München in höchsten Tönen.

Fußball-Trainer Niko Kovac (51) lobt den neuen Sportdirektor seines Ex-Klubs Bayern München in höchsten Tönen. "Ein fantastischer junger Mann, ein sehr bodenständiger Mann, ein sehr intelligenter Mann und vor allen Dingen auch ein sehr kompetenter", sagte der Coach des VfL Wolfsburg in einem Sky-Interview am Freitag über Christoph Freund (46).

"Ich bin mir sicher und überzeugt, dass der FC Bayern dort die beste Wahl getroffen hat", sagte Kovac, er prophezeit: "Das kann nur in eine Richtung gehen, nämlich wieder nach oben."

Kovac kennt Freund aus der gemeinsamen Zeit bei Red Bull Salzburg. Zwischen 2009 und 2012 war Kovac als Trainer in der Jugend und als Co-Trainer bei den Profis für den österreichischen Serienmeister tätig. Freund wird Salzburg zum 1. September verlassen und dann seine Arbeit beim deutschen Rekordmeister aufnehmen. Dort wird er der Nachfolger von Hasan Salihamidzic, der nach dem letzten Spieltag der vergangenen Saison entlassen wurde.