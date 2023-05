"Wir sind ganz klar in der Pflicht, dieses Spiel zu gewinnen", sagte der Coach der Norddeutschen am Freitag.

Beim Bundesliga-Saisonfinale am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Absteiger Hertha BSC fordert Trainer Niko Kovac vom VfL Wolfsburg einen Erfolg gegen den Tabellenletzten. "Wir sind ganz klar in der Pflicht, dieses Spiel zu gewinnen", sagte der Coach der Norddeutschen am Freitag. In der Hinserie hatten sich die Wölfe mit 5:0 in Berlin durchgesetzt.

Im Kampf um einen Platz auf der internationalen Fußballbühne nehmen die Niedersachsen aktuell den siebten Rang an, Sechster ist Bayer Leverkusen. Die Rheinländer müssen zeitgleich beim abstiegsbedrohten VfL Bochum antreten.

Platz sieben reicht nur zu einer Startberechtigung für die Conference League, wenn RB Leipzig am 3. Juni im Berliner Olympiastadion das Endspiel um den DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt gewinnen sollte.