Vor dem ersten Heimspiel der neuen Saison am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Liganeuling 1. FC Heidenheim hat Trainer Niko Kovac die Profis des VfL Wolfsburg vor dem Bundesliga-Aufsteiger gewarnt. "Ich erwarte einen harten Fight. Da kommt zu uns eine Mannschaft mit Spielern, die immer den Traum hatten, einmal in der Bundesliga zu spielen", sagte der Coach am Donnerstag.

Grundsätzlich aber, so Kovac, heiße er die Gäste herzlich willkommen: "Es ist immer wieder schön, neue Gesichter in der Liga zu sehen. Sie waren mehrfach ganz dicht am Aufstieg dran, sie haben es verdient."