Interimstrainer Kreutzer von Schalke 04 wird nach dem bitteren 1:2 bei Hertha BSC aller Voraussicht nach auch das Training am Montagmorgen leiten.

Berlin (SID) - Interimstrainer Matthias Kreutzer von Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 wird nach dem bitteren 1:2 (0:0) bei Hertha BSC aller Voraussicht nach auch das Training am Montagmorgen leiten. "Ich gehe ganz stark von Matthias Kreutzer aus", sagte Sportdirektor Rouven Schröder nach der sechsten Pflichtspielniederlage in Serie. Der neue Chefcoach der Königsblauen soll in den nächsten Tagen vorgestellt werden.

"Wir haben eine wichtige Woche vor uns", sagte Schröder: "Der Verein ist jetzt an der Reihe, die richtige Entscheidung zu treffen. Dann müssen wir alle dahinterstehen."

Es gehe "um Schalke", mahnte Schröder, der in Berlin eine verbesserte Schalker Mannschaft sah. "Wir haben gesehen, dass die Jungs daran glauben und daran arbeiten, um zu punkten." Assistenztrainer Kreutzer habe das an den vergangenen Tagen "super gemacht. Wir sind ganz anders aufgetreten. Es war eine deutlich bessere Leistung, wir sind absolut konkurrenzfähig."

Aktuell sei es aber so, "wenn wir einen Fehler machen, dann ist der Ball meistens drin", klagte Schröder. Torhüter Alexander Schwolow, von der Hertha an Schalke ausgeliehen, war beim 0:1 durch Lucas Tousart (49.) der Ball durchgerutscht. Florent Mollet (85.) erzielte kurz vor Schluss den Ausgleich, bevor Wilfried Kanga (88.) die Berliner zum Sieg schoss.