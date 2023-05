Der frühere Nationalspieler Max Kruse will seine Karriere fortsetzen und liebäugelt mit einem neuen Verein in der Bundesliga.

Der frühere Nationalspieler Max Kruse will seine Karriere fortsetzen und liebäugelt mit einem neuen Verein in der Bundesliga. "Meiner Meinung nach ist meine Fußballerzeit noch nicht am Ende angekommen", sagte der 35-Jährige der Wochenzeitung Die Zeit: "Die Präferenz liegt auf Deutschland. Und die erste Liga wäre ein Highlight, dahin will ich zurück."

Kruse ist seit seiner Trennung vom VfL Wolfsburg im Herbst 2022 arbeitslos. Für einen neuen Klub sei er bereit, seine Aktivitäten auf Social-Media-Kanälen einzuschränken. "Solche Sachen wie YouTube machen mir Spaß, sind aber auch nicht lebenswichtig für mich. Ich könnte auch sagen, das stoppen wir", sagte Kruse, der sich nach eigenen Angaben mit täglichem Training fit hält. "Ich will auf den Fitnessstand kommen, auf dem zur Saisonvorbereitung jeder Fußballprofi ist."