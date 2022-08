Augsburg (SID) - Drei Spiele, sieben Punkte - der FSV Mainz 05 scheint in der Bundesliga auf einem guten Weg. Beim FC Augsburg gelang der Mannschaft von Bo Svensson mit einem 2:1 (1:1) der zweite Saisonsieg. Entscheidend war der Treffer von Jae-Sung Lee (90.+3). Zuvor hatte Aaron Martin einen Foulelfmeter für Mainz vergeben (62.).

Karim Onisiwo hatte die Gäste, die zuvor fünf Spiele in Augsburg verloren hatte, mit seinem dritten Saisontor die in Führung gebracht (31.). In einem erst faden, dann aber abwechslungsreichen Spiel sorgte Ermedin Demirovic mit einem Hackentor zum zwischenzeitlichen Ausgleich (35.) für den optischen Höhepunkt vor 25.755 Zuschauern. Die Rheinhessen beendeten eine Serie von fünf Niederlagen in Augsburg.

Mainz wirkte in der von vielen Zweikämpfen geprägten ersten halben Stunde etwas entschlossener, dennoch fiel der Führungstreffer fast aus dem Nichts: Onisiwo traf nach einem Zusammenspiel mit Neuzugang Angelo Fulgini, sein vorangegangenes Handspiel war für Schiedsrichter Sascha Stegemann (Niederkassel) auch nach Videostudium nicht strafwürdig.

Die Augsburger wirkten durch den Rückstand keineswegs geschockt, sondern waren plötzlich hellwach, vor allem der aus Freiburg gekommene Demirovic: Nach einem Querpass von Felix Uduokhai, der sich immer wieder entschlossen in das Angriffsspiel einschaltete, lenkte der Bosnier den Ball sehenswert mit der Hacke ins Mainzer Tor. Im bis dahin trägen Spiel war nun Tempo drin.

Erfolgversprechende Offensivaktionen blieben jedoch weiter Mangelware. Fast alle Aktionen waren umkämpft, zahlreiche Ballverluste die Folge. Die größte Chance vergab Verteidiger Aaron nach einem Foul von Carlos Gruezo an Jonathan Burkardt: Gikiewicz flog beim Flachschuss des Spaniers in die richtige Ecke.