Die Verantwortlichen von Fußball-Rekordmeister Bayern München werden bei der Mitgliederversammlung am Sonntag offenbar einen neuen Umsatzrekord präsentieren. Nach Informationen des kicker hat der Branchenführer in der zurückliegenden Saison über 800 Millionen Euro umgesetzt. Die bisherige Bestmarke aus der Spielzeit 2018/19 in Höhe von 750,4 Millionen Euro würde damit weit übertroffen werden.

Wie groß der Gewinn sein wird, ist noch nicht bekannt. Nicht enthalten in der Bilanz ist der 100-Millionen-Transfer von Harry Kane, der im aktuellen Geschäftsjahr vollzogen wurde.