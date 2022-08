Leipzig (SID) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig verleiht seinen Stürmer Alexander Sörloth erneut an den spanischen Erstligisten Real Sociedad. Wie der DFB-Pokalsieger am Montag in einer knappen Mitteilung bestätigte, wechselt der norwegische Nationalspieler erneut zu dem Klub, für den er in der Vorsaison in 33 Ligaspielen viermal getroffen hatte.

Medienberichten zufolge soll RB eine Leihgebühr in Höhe von 1,5 Millionen Euro enthalten. Anders als beim ersten Mal soll die Leihe ohne Kaufoption erfolgen. Der 26-jährige Sörloth soll in San Sebastian den Ex-Dortmunder Alexander Isak ersetzen, der für angeblich mindestens 70 Millionen Euro zu Newcastle United transferiert worden war.

In Leipzig hatte Sörloth in seiner Debütsaison 2020/21 in 37 Pflichtspielen sechsmal getroffen und damit die hohen Erwartungen nicht erfüllt. In dieser Spielzeit kam er nach seiner temporären Rückkehr aus Spanien zu einem Kurzeinsatz in der Bundesliga.