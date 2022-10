Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss im Endspurt vor der WM-Pause auf Linksverteidiger Christopher Lenz verzichten. Wie der Verein mitteilte, zog sich der 28-Jährige beim 2:1 (1:1) gegen Olympique Marseille eine Faszienverletzung am Oberschenkel zu und werde "bis auf Weiteres" ausfallen. Lenz hatte kurz vor der Pause einen Stich im hinteren Oberschenkel gespürt und war durch Luca Pellegrini ersetzt worden.

Sicher fehlen dürfte er somit am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund sowie im entscheidenden Champions-League-Vorrundenspiel am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) bei Sporting Lissabon. Der bereits des Öfteren von Verletzungen zurückgeworfene Lenz hatte sich in den vergangenen Wochen bei der SGE einen Stammplatz erarbeitet.