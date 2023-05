Rechtzeitig zum Lokalduell gegen den 1. FC Köln kehrt Weltmeister Exequiel Palacios in den Kader des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen zurück. Wie Trainer Xabi Alonso am Donnerstag mitteilte, sei der Argentinier für die vorverlegte Partie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) "natürlich" eine Option für die Startelf.

Die vergangenen drei Partien hatte Palacios wegen Oberschenkelproblemen verpasst, für das Derby in der mit 30.210 Zuschauern ausverkauften BayArena stellt er nun eine zusätzliche Alternative dar. "Die Energie der Mannschaft ist sehr gut, wir sind bereit für die letzten Auftritte. Die Intensität muss auf dem Platz bleiben", sagte Alonso: "Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, müssen wir gewinnen." Sein Team müsse "die Balance zwischen Leidenschaft und Kontrolle, zwischen Intensität und emotionaler Stabilität finden".

An der Diskussion um die kurzfristige Verlegung von Sonntag auf Freitag wollte sich der spanische Trainer nicht beteiligen. "Für uns ist es natürlich besser, zwei Tage früher zu spielen. Unser Interesse ist verständlich", sagte Alonso. Das Halbfinal-Hinspiel in der Europa League bei der AS Rom am kommenden Donnerstag, Anlass für den "eindringlichen Wunsch" der Leverkusener nach einer neuen Terminierung, sei erst nach dem Köln-Spiel ein Thema.