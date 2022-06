Wie sein Vorgänger Rudi Völler will Simon Rolfes als Geschäftsführer Sport bei Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen Fußstapfen hinterlassen.

Leverkusen (SID) - Wie sein Vorgänger Rudi Völler will Simon Rolfes, ab Freitag neuer Geschäftsführer Sport beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen, bei den Rheinländern Fußstapfen hinterlassen. "Das ist natürlich auch mein Ziel. Bayer 04 weiterzuentwickeln, meine Komponenten und meine Sicht des Fußballs hier einzubringen", sagte der 40 Jahre alte Ex-Nationalspieler am Donnerstag in einer Medienrunde.

Von den grundsätzlichen Ansätzen her, so Rolfes weiter, sei er mit dem Weltmeister von 1990 gar nicht so weit auseinander gewesen: "Vielleicht bin ich etwas offener für neue Sachen. Aber es geht nicht darum, jeder Erneuerung hinterherzurennen."