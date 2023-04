Nach dem Viertelfinale in der Europa League ist vor dem ersten "Endspiel" in der Bundesliga: Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat am Sonntag gleich das nächste richtungweisende Duell vor der Brust. "Wir wollen Vollgas in der Liga und in Europa geben", betonte Trainer Xabi Alonso direkt nach dem 4:1 bei Union Saint-Gilloise" itemprop="name" />Union Saint-Gilloise mit Blick auf das Liga-Duell mit RB Leipzig am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Von Müdigkeit nach den intensiven englischen Wochen will Alonso nichts wissen: "Wenn der Kopf frei ist, ist das egal. Wir müssen am Sonntag mit all unserer Energie spielen und brauchen eine Top-Leistung." Sechs Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand für Bayer auf RB sieben Punkte, mit einem Sieg könnte man sich noch einmal an die Champions-League-Ränge heranschieben.

Fraglich für die Partie sind der angeschlagene Exequiel Palacios und der in Belgien mit muskulären Problemen ausgewechselte Edmond Tapsoba. Bei beiden müsse man "von Tag zu Tag schauen. Wir haben noch einige wichtige Wochen vor uns, da müssen wir sie schützen", sagte Alonso.