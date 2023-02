Frankfurt am Main (SID) - Bayer Leverkusen muss ein Bundesligaspiel auf Amine Adli verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den 22-Jährigen nach dessen Roter Karte wegen "eines unsportlichen Verhaltens", wie der Verband am Montag mitteilte. Damit fehlt Adli im Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Sonntag.

Der Flügelspieler war im Ligaspiel gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag (2:3) in der Schlussphase des Feldes verwiesen worden.