Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss in der Vorbereitung auf die neue Saison auf seinen Abwehrspieler Piero Hincapie verzichten. Der Ecuadorianer zog sich im Länderspiel gegen Bolivien (1:0) am Samstag eine Teilfraktur des fünften Mittelfußknochens im rechten Fuß zu. Das teilte die Werkself am Sonntag mit.

Der 21-Jährige hatte die Verletzung nach etwa einer halben Stunde erlitten und musste den Platz auf einer Trage unter Tränen verlassen. In den ersten beiden Spielen der neuen Bundesligasaison ist Hincapie wegen seiner Roten Karte am vorletzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach (2:2) ohnehin noch gesperrt.