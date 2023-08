Robert Lewandowski sieht in Harry Kane seinen perfekten Nachfolger im Sturm des deutschen Fußballmeisters Bayern München.

Robert Lewandowski sieht in Harry Kane seinen perfekten Nachfolger im Sturm des deutschen Fußballmeisters Bayern München. "Das ist ein großer Transfer, für Bayern und für die ganze Bundesliga. Er ist ein Super-Stürmer, klasse", sagte der polnische Nationalspieler vom FC Barcelona am Montagabend in Hamburg bei den Sport-Bild-Awards.

Allerdings solle Kane trotz der 100 Millionen Euro Ablöse an Tottenham Hotspur nicht mit Erwartungen überfrachtet werden. "Die Bundesliga ist keine einfache Liga. Er braucht bestimmt ein bisschen Zeit, für die Kultur, die Sprache, für alles", sagte Lewandowski, der für die Bayern 41-mal in einer Bundesliga-Saison getroffen hatte: "Er wird sicher seine Leistung zeigen. Lasst ihn in Ruhe seinen Job machen und redet nicht immer über meinen Rekord."

Nach Lewandowskis Spanien-Wechsel im vergangenen Jahr hatte der FC Bayern zunächst auf einen hochkarätigen Transfer für den Angriff verzichtet. In diesem Sommer wurde der Kurs mit der Verpflichtung Kanes korrigiert.