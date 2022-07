Der abwanderungswillige Weltfußballer Robert Lewandowski ist am Dienstagvormittag wie vorgesehen zum Leistungstest bei Bayern München erschienen.

München (SID) - Der abwanderungswillige Weltfußballer Robert Lewandowski ist am Dienstagvormittag wie vorgesehen zum Leistungstest bei Rekordmeister Bayern München erschienen. Um kurz nach neun Uhr wurde der polnische Stürmerstar in einer grünen Luxuskarosse am Krankenhaus Barmherzige Brüder im Stadtteil Nymphenburg vorgefahren, vor ihm waren bereits die Nationalspieler Manuel Neuer, Thomas Müller und Leroy Sane erschienen.

Seit Tagen wurde diskutiert, wie Lewandowski mit diesem Pflichttermin umgeht. Den 33-Jährigen zieht es zum FC Barcelona, der sein Angebot auf 50 Millionen Euro Ablöse erhöht haben soll. Lewandowski, der beim FC Bayern noch bis 2023 unter Vertrag steht, war am Montagabend nach seinem Urlaub in München eingetroffen.