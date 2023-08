Englands Fußball-Ikone Gary Lineker ist von den Qualitäten von Bayern Münchens Wunschspieler Harry Kane überzeugt und hält den Torjäger für ein lohnendes Transferziel. "Wenn man das Geld hat und es für einen 30-Jährigen ausgeben will, dann gibt es kaum einen besseren Kauf als Harry Kane. Er ist ein herausragender Spieler und garantiert deiner Mannschaft Tore", sagte Lineker der Sport Bild.

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft sei "aber nicht nur ein Torjäger, sondern auch ein brillanter Fußballer. Ein Spieler wie Kane kann Bayern viel Erfolg bringen", sagte Lineker.

Das gelte insbesondere in der Champions League. In der Vorsaison habe sich dort der Abgang von Robert Lewandowski bemerkbar gemacht. "Kane würde Lewandowski qualitativ und in Sachen Toren auf jeden Fall ersetzen", sagte Lineker: "Durch ihn würden Bayerns Chancen auf die Champions League erheblich ansteigen. Kane macht dich gleich zu einem Favoriten auf den Titel, wenn er sich schnell zurechtfindet."

Laut Lineker wäre der Wechsel zum FC Bayern auch für Kane die richtige Entscheidung. "Für ihn wäre es ein wirklich guter Wechsel, der zur richtigen Zeit kommt", sagte der 62-Jährige: "Er braucht endlich ein paar Trophäen im Schrank. Harry hatte bisher unglaubliches Pech, dass ihm das in all den Jahren einfach nicht gelungen ist. Wenn es im Fußball einen garantierten Titel gibt, dann den mit Bayern in der Bundesliga."