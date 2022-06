Geisenheim (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 ist mit einem Kantersieg in die Sommervorbereitung gestartet. Die Rheinhessen setzten sich in ihrem ersten Testspiel beim Kreisoberligisten 1. FC Kiedrich in Geisenheim souverän mit 21:0 (7:0) durch.

Bereits kommenden Samstag steht das nächste Testspiel gegen Wormatia Worms an. Das erste Pflichtspiel bestreiten die Mainzer am 31. Juli in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Erzgebirge Aue. In der Bundesliga geht es für Mainz eine Woche später beim VfL Bochum los.