Mainz (SID) - Auch nach der Länderspielpause ist eine Rückkehr von Topstürmer Karim Onisiwo in die Startelf des Fußball-Bundesligisten Mainz 05 fraglich. "Wir wollen versuchen, ihn wieder auf 100 Prozent zu bekommen", sagte Trainer Bo Svensson über den Österreicher, den anhaltende Knieprobleme plagen, vor dem Spiel bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Wenn er nicht bei 100 Prozent ist, dann ist klar, dass er nicht von Anfang an spielen kann."

Onisiwo, mit neun Treffern bester Mainzer Torjäger in dieser Saison, kam am Montag für die österreichische Nationalmannschaft beim 2:1 gegen Estland in der EM-Qualifikation zu einem gut zehnminütigen Kurzeinsatz. "Es gibt keine Prognose", sagte Svensson am Donnerstag: "Wir fragen ihn und sind täglich im Austausch, wie es am besten ist, mit dieser Geschichte umzugehen."

Bei Stürmer Marcus Ingvartsen gab sich der Trainer trotz einer Schrecksekunde am Mittwoch optimistischer. "Er ist umgeknickt, aber da ist nichts passiert", sagte Svensson: "Er hat das schnell gekühlt und wir sind sehr zuversichtlich, dass er uns am Samstag zur Verfügung steht."