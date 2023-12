Interimstrainer Jan Siewert hat beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 gute Chancen auf eine Weiterbeschäftigung. Das deutete Sportdirektor Martin Schmidt nach dem 1:1 (1:1) bei Borussia Dortmund am Dienstagabend an. "Er hat das Team stabilisiert mit sieben Punkten in sieben Spielen. Er hat das ganz gut gemacht und ist sicherlich in der Pole Position", sagte Schmidt.

Die Mannschaft sei stabiler und ruhiger geworden, sagte Schmidt, allerdings hake es noch beim Toreschießen. Der Bonuspunkt beim BVB müsse "allen Schub geben, neues Leben einhauchen", dann gehe es 2024 mit "voller Kraft in den Abstiegskampf". Eine Trainer-Entscheidung werde in den kommenden Tagen fallen, sicherlich werde der Verein nicht bis zum Jahreswechsel warten.

Siewert (41), einst Trainer der zweiten Dortmunder Mannschaft, hatte in Mainz Anfang November nach der Entlassung von Bo Svensson übernommen. "Wir gehen nach Hause, setzen uns in den nächsten Tagen zusammen und kommunizieren dann, wie es weitergeht", kündigte Schmidt an.