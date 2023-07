Der FSV Mainz 05 trauert um seinen Rekordtorschützen Gerhard Bopp. Wie der Klub mitteilte, starb Bopp am Freitagmorgen in einem Mainzer Krankenhaus.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 trauert um seinen Rekordtorschützen Gerhard Bopp. Wie der Klub mitteilte, ist Bopp am Freitagmorgen "in einem Mainzer Krankenhaus an den Folgen eines häuslichen Unfalls und eines Schlaganfalls gestorben." Der gebürtige Mainzer, der in 347 Pflichtspielen 182 Tore für den FSV erzielte, wurde 74 Jahre alt.

"Die Nachricht von seinem Tod macht uns sehr traurig. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern. Mainz 05 verliert einen seiner größten Fußballer und einen Teil seiner Geschichte", sagte der Mainzer Klubchef Stefan Hofmann: "Seine Torquote und sein Torriecher sind unerreicht. Er war im Mainzer Fußball ein Idol der 1970er und 80er Jahre, hat darüber allerdings nie viel Aufhebens gemacht und eher zurückhaltend und bescheiden auf seine Karriere zurückgeblickt. Aber er hat seinen Platz in unseren Geschichtsbüchern sicher, wir werden ihn nicht vergessen."

Bopp hatte elf Jahre für Mainz gespielt (1967 bis 1970, 1976 bis 1980 und 1981 bis 1985). "Dabei prägte er die erfolgreiche Ära des Mainzer Amateurfußballs", hieß es in der Mitteilung des Vereins.