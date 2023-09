Bundesligist FSV Mainz 05 hat auf seine dünne Personaldecke in der Offensive reagiert und den vertragslosen Angreifer Anwar El Ghazi verpflichtet.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat auf seine dünne Personaldecke in der Offensive reagiert und den vertragslosen Angreifer Anwar El Ghazi verpflichtet. Der 28 Jahre alte Niederländer spielte zuletzt bei der PSV Eindhoven, für die er in der vergangenen Saison in 32 Pflichtspielen zehn Tore erzielt hatte, und erhält bei den Rheinhessen einen Vertrag bis Sommer 2025.

"Wir mussten auf die aktuelle Verletzungssituation im Kader reagieren und haben dies mit der Verpflichtung von Anwar El Ghazi optimal lösen können", sagte der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel: "Wir haben bereits im Sommer über ihn nachgedacht, aber da war er noch ablösepflichtig. Das war jetzt anders, entsprechend haben wir Kontakt aufgenommen."

Durch die Verletzung von Nelson Weiper, der sich einem arthroskopischen Eingriff am Knie unterziehen musste, waren die Personalsorgen in der Offensive der 05er gestiegen. Auch der frühere U21-Nationalstürmer Jonathan Burkardt wird Mainz wegen Kniebeschwerden noch längere Zeit fehlen.