Wolfsburg (SID) - Angreifer Omar Marmoush (24) wird den VfL Wolfsburg im Sommer verlassen. Der Ägypter wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, wie der Tabellenneunte der Fußball-Bundesliga am Dienstag bekannt gab. Marmoush, der 2017 aus seiner Heimat zum Werksklub gewechselt war, wird mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht.

"In offenen und ehrlichen Gesprächen haben beide Seiten ihre Vorstellungen ausgetauscht. Im Zuge dieser Gespräche konnte keine Einigung erzielt werden", sagte Wolfsburgs neuer Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. Und Marmoush meinte: "Ich hatte eine gute Zeit in Wolfsburg und ich bedanke mich bei den Verantwortlichen, dass sie mir auch durch die beiden Leihen die Möglichkeit gegeben haben, mich immer weiterzuentwickeln. Für mich ist es jetzt aber an der Zeit, einen weiteren Schritt zu gehen. Ich werde bis zum Saisonende alles geben, um gemeinsam mit der Mannschaft unsere Ziele zu erreichen."