Hoffenheims Trainer Pellegrino Matarazzo geht mit großem Respekt in das Duell bei seinem Ex-Klub VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky). "Es ist richtig stark, wie Stuttgart aktuell performt. Sie haben eine Spielanlage, die perfekt zu den Spielern passt. Dazu sind fast alle in Bestform. Wir wissen, wie schwer es wird", sagte Matarazzo am Donnerstag.

Der Ausfall von Bundesliga-Top-Torjäger Serhou Guirassy (14 Saisontreffer/Oberschenkelverletzung) sei für Stuttgart natürlich nur schwer zu kompensieren, ergänzte der TSG-Trainer: "Guirassy war in einer Weltklasse-Form, natürlich ist es unmöglich, ihn Eins-zu-eins zu ersetzen. Aber in Deniz Undav hat Stuttgart einen weiteren Stürmer, der seine Qualität bereits nachgewiesen hat."

Matarazzo muss weiterhin auf den kroatischen Torjäger Andrej Kramaric verzichten, der erst in der nächsten Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Abwehrspieler Ozan Kabak konnte am Mittwoch wieder trainieren. Matarazzo: "Wir werden sehen, ob es für Samstag reicht."