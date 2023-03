Köln (SID) - Rekordnationalspieler Lothar Matthäus traut Thomas Tuchel zu, bei Bayern München eine Ära zu prägen. "Er hat gezeigt, dass er mit absoluten Topspielern umgehen und sie zum Erfolg führen kann", sagte der 62-Jährige im Interview mit dem Nachrichtenportal t-online über den neuen Trainer des Fußball-Rekordmeisters.

Aufgrund von Tuchels Erfahrung aus den vorherigen Stationen - der 49-Jährige trainierte zuletzt den FC Chelsea und Paris St. Germain - komme er mit "15 bis 20 Stars in einer Mannschaft, wie es in München der Fall ist, vielleicht besser zurecht als Julian Nagelsmann, der davor mit Hoffenheim und Leipzig zwei Ausbildungsvereine trainiert hat", führte Matthäus aus: "Tuchel hat jetzt für 2,5 Jahre unterschrieben, und ich glaube, dass er in München langfristigen Erfolg hat."

Für Nagelsmann, der am vergangenen Freitag freigestellt und durch den früheren Dortmund-Coach Tuchel ersetzt worden war, sei der FC Bayern "zu früh" gekommen: "Aber diese Erfahrung kann er bei seinen künftigen Stationen anwenden. Ob das in der Premier League, der spanischen La Liga oder nochmal woanders ist", sagte Matthäus.