München (SID) - Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hält die Ablösung von Meister Bayern München von der Bundesliga-Spitze durch Borussia Dortmund weitgehend nur für eine Momentaufnahme. Aus Sicht des deutschen Weltmeister-Kapitäns von 1990 kann München sich trotz ungewohnter Schwächen weiterhin berechtigte Hoffnungen auf Triumphe in Meisterschaft, Pokal und Champions League machen.

"Irgendwas passt nicht so gut zusammen an der Säbener Straße. Die Bayern sind dieses Jahr in der Liga konstant inkonstant. Trotzdem sage ich: Bayern München kann immer noch das Triple holen, und ich traue es ihnen sogar zu", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne "So sehe ich das".

Im nationalen Titelrennen bewertet Matthäus die Sieger-Mentalität der Münchner höher als das Momentum der Dortmunder Erfolgsserie. Zwar sei durch Münchens 1:2 am vergangenen Sonntag bei Bayer Leverkusen und Dortmunds Sprung an die Tabellenspitze vor dem Liga-Gipfel an der Isar am 1. April (Samstag/18.30 Uhr/Sky) nach der Länderspiel-Pause eine Konstellation wie "lange nicht mehr" eingetreten, doch "war es in der Vergangenheit meistens so, dass Dortmund wacklige Knie hatte und Bayern genau dann zur Höchstform auflief. Bayern ist für mich der Favorit, und ich glaube, sie gewinnen. Sollte es so kommen, holen sie auch den Titel".

Vor den Schlagerspielen im Champions-League-Viertelfinale gegen den englischen Meister Manchester City mit Münchens Ex-Coach Pep Guardiola auf der Bank sieht der ehemalige Bayern-Kapitän seine Nachfolger, die außerdem im DFB-Pokal-Halbfinale den SC Freiburg empfangen, auf Augenhöhe sogar mit sämtlichen verbliebenen Konkurrenten.

"Die Performance in der Champions League ist makellos und beeindruckend", lobte der 150-malige Nationalspieler die bisherigen Auftritte des deutschen Branchenführers auf internationaler Bühne und leitete daraus auch seine Zuversicht ab: "Sie können gegen City auf jeden Fall weiterkommen. Real, Chelsea, Napoli oder wen auch immer besiegen. Das ist möglich."

Münchens Rivale Dortmund hat nach Ansicht von Matthäus vorrangig im Falle eines Erfolgs im "deutschen "Clasico" eine Titelchance: "Wenn Dortmund durch einen Sieg vier Punkte davonzieht, werden sie Meister."