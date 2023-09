Sehr kritisch hat sich Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus mit der bisherigen Spielweise von Vizemeister Borussia Dortmund auseinandergesetzt. "Haller ist außer Form, das Mittelfeld hat keine Konstanz und Durchschlagskraft, und die Defensive lässt viel zu viele Chancen zu", schrieb Matthäus in seiner Kolumne auf skysport.de.

Fünf Punkte aus drei Spielen gegen Mannschaften wie Köln, Bochum und Heidenheim, die qualitativ weit unter den Möglichkeiten des BVB seien, zeugen von den Problemen. "Da muss sich schnell was ändern in Dortmund, sonst herrscht bald nicht nur auf den Rängen des Signal Iduna Parks absolute Unzufriedenheit", kommentierte der deutsche Weltmeisterkapitän von 1990.

Die Art und Weise wie die BVB-Mannschaft Fußball spielt, "ist das größte Problem" für Dortmunds Trainer Edin Terzic. Erneute Auftritte wie in den Auftaktpartien könne sich der Coach "nicht leisten", so Matthäus: "Sonst wird es wirklich ungemütlich für ihn. Das ist doch nicht der Anspruch von Borussia Dortmund. Und es kann nicht nur daran liegen, dass die verspielte Meisterschaft am letzten Spieltag der Mannschaft einen Knacks verpasst hat."