Der italienische Europacup-Finalist AS Rom steht einem Bericht des Corriere dello Sport zufolge in Verhandlungen mit Bayern München über einen Transfer von Marcel Sabitzer. Demnach soll der österreichische Fußball-Nationalspieler bereits seine Zustimmung erteilt haben. Der 29-Jährige war zuletzt an Manchester United ausgeliehen.

Laut Corriere ist auch mit der Roma ein Leihgeschäft über zwei Jahre mit anschließender Kaufoption im Gespräch. Sabitzer soll ein Wunschkandidat des Trainers Jose Mourinho sein.