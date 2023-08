Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund wird offenbar weiter vom Verletzungspech heimgesucht. Laut Informationen der Ruhr Nachrichten hat sich Stammtorhüter Gregor Kobel (25) auf der US-Reise einen leichten Muskelfaserriss zugezogen und muss zunächst pausieren.

Die Verletzung erlitt der Schweizer beim 3:2-Erfolg gegen Manchester United in Las Vegas in der Nacht zum Montag. In dieser Partie hatte sich auch Thomas Meunier (muskuläre Probleme) verletzt. Zuvor waren beim 6:0 gegen San Diego Loyal Nationalspieler Nico Schlotterbeck und Julien Duranville ebenfalls blessiert ausgewechselt worden. Schlotterbeck verletzte sich am linken Knie, eine genaue Diagnose wurde noch nicht bekannt gegeben. Duranville erlitt einen Muskelfaserriss im Oberschenkel.

Zudem stehen den Schwarz-Gelben Jamie Bynoe-Gittens (Aufbautraining nach Schulter-Operation) und Giovanni Reyna ( Fußverletzung) derzeit nicht zur Verfügung.