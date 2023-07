Im Poker um Harry Kane haben sich die Spitzen von Fußballrekordmeister Bayern München und Tottenham Hotspur am Donnerstag in London getroffen.

Im Poker um den englischen Nationalmannschaftskapitän Harry Kane haben sich die Spitzen von Fußballrekordmeister Bayern München und Tottenham Hotspur am Donnerstag in London getroffen. Dies berichtete die Bild-Zeitung. Zu einem Durchbruch sei es dabei weiter nicht gekommen, die Münchner Delegation soll aber optimistisch sein, den 29 Jahre alten Torjäger in diesem Sommer zu verpflichten.

Vereinsikone Kane hat bei Tottenham noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Medienberichten zufolge hatten die Bayern ihr Ablöseangebot am vergangenen Sonntag auf 80 Millionen Euro erhöht. Zeitungen von der Insel wiederum berichteten am Donnerstag, dass die Schmerzgrenze von Spurs-Boss Daniel Levy bei 120 Millionen Pfund (140 Millionen Euro) liegen soll.