Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist auf der Suche nach einem Nachfolger für seinen abgewanderten Top-Stürmer Marcus Thuram offenbar fündig geworden. Laut übereinstimmenden Medienberichten stehen die Fohlen kurz vor der Verpflichtung des tschechischen Mittelstürmers Tomas Cvancara (22) von Sparta Prag. Demnach befinde sich der Nationalspieler bereits auf dem Weg an den Niederrhein, schrieb das Fachmagazin kicker am Donnerstag.

Cvancara habe das Trainingslager des tschechischen Meisters in Österreich vorzeitig verlassen, berichtet neben dem kicker auch die tschechische Zeitung Sport. Prags Sportdirektor Tomas Rosicky habe zudem bestätigt, dass der Klub kurz vor der Einigung mit einem seit längerem interessierten Verein stehe. Einige Details müssten allerdings noch geklärt werden.

In der abgelaufenen Saison hatte Cvancara mit zwölf Toren in 24 Meisterschaftsspielen maßgeblich zu Spartas Titelgewinn beigetragen. Im März feierte der 1,90 m große Angreifer sein Länderspieldebüt gegen Polen (3:1), dabei benötigte er lediglich drei Minuten für sein erstes Tor in der tschechischen A-Nationalmannschaft.

Nun soll Cvancara in Mönchengladbach die vakante Position im Sturmzentrum füllen, die Thuram (25) mit seinem Wechsel zum italienischen Champions-League-Finalisten Inter Mailand hinterlassen hat.