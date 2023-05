Der 1. FC Köln soll für den Fall, dass Borussia Dortmund am Samstag deutscher Meister wird, eine Prämie in sechsstelliger Höhe erhalten.

Warmer Geldregen als Zusatzmotivation für Punkte gegen den FC Bayern: Fußball-Bundesligist 1. FC Köln erhält für den Fall, dass Borussia Dortmund am Samstag deutscher Meister wird, eine Prämie in sechsstelliger Höhe. Das berichtete der Express. Die Geißböcke handelten demnach beim Verkauf ihres Torjägers Anthony Modeste (35) an den BVB im vergangenen Sommer eine entsprechende Klausel aus.

Der Franzose, der 2021/22 die Kölner mit 20 Bundesliga-Toren in die Conference League geschossen hatte, kostete die Dortmunder fünf Millionen Euro Basisablöse. Modeste sollte bei den Westfalen den an Hodenkrebs erkrankten Sebastien Haller ersetzen. Seit dieser im Januar zurückkehrte, kommt Modeste (zwei Tore, Vertrag läuft aus) kaum noch zum Zuge.

Köln empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Serienmeister Bayern München, dem erstmals seit 2012 eine titellose Saison droht. Ein Sieg in der Domstadt ist für den Rekordmeister Voraussetzung, um den BVB noch abzufangen. Dieser empfängt zeitgleich den FSV Mainz 05, der wie Köln mit Europapokal und Abstieg nichts mehr zu tun hat.