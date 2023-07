Manuel Neuer hat die Zweifel an seinem Leistungsstand zu zerstreuen versucht. Laut eigener Aussage ist seine Verletzung am Bein besser geworden.

Manuel Neuer hat die Zweifel an seinem Leistungsstand zu Beginn der Saison-Vorbereitung mit Bayern München zu zerstreuen versucht. "Mir geht's super. Mein Bein ist besser geworden, es ist ja mehr Zeit vergangen", sagte der seit Dezember verletzte Kapitän des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Montag dem Münchner Merkur/tz.

Neuer fuhr gut gelaunt am Krankenhaus Barmherzige Brüder in München vor, wo für ihn und sieben weitere Profis die obligatorische internistische Untersuchung vor dem Auftakt der eigentlichen Vorbereitung anstand. Das erste Mannschaftstraining ist am Samstag geplant, danach geht es ins Trainingslager an den Tegernsee (bis 20. Juli). Dort könnte Neuer ebenso fehlen wie auf der Asien-Reise ab 24. Juli, hatte Sky zuletzt gemeldet.

Die Tests am Montag sollten Aufschluss über den Fitnesszustand des Nationaltorwarts ergeben, der seit seinem Unterschenkelbruch Ende des vergangenen Jahres kein Spiel mehr bestritten hat. Neben Neuer wurden unter anderem Serge Gnabry, Matthijs de Ligt und Eric Maxim Choupo-Moting zu den Checks der zuletzt verletzten Stars erwartet. Alle weiteren Profis sollen bis einschließlich Donnerstag untersucht werden, am Freitag folgt die Leistungsdiagnostik.