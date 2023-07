Der VfL Wolfsburg muss in den kommenden Wochen auf US-Amerikaner Kevin Paredes verzichten. Der 20 Jahre alte Offensivspieler des Fußball-Bundesligisten erlitt im Trainingslager im österreichischen Seefeld eine Muskelfaserriss im Oberschenkel. Dies ergaben Untersuchungen am Mittwoch im Krankenhaus in Innsbruck.

Paredes lief in der vergangenen Saison 22-mal in der Liga für die Wölfe auf, die am 13. August im DFB-Pokal bei TuS Makkabi Berlin in die neue Spielzeit starten. Knapp eine Woche später steht der Bundesliga-Auftakt gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim an.