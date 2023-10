Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer wird 324 Tage nach seinem schweren Ski-Unfall ins Tor des deutschen Fußball-Rekordmeisters zurückkehren. Trainer Thomas Tuchel kündigte am Freitag das Comeback des 37-Jährigen beim Bundesliga-Heimspiel der Bayern am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Darmstadt 98 an.

"Wenn im Training nichts mehr passiert, dann spielt er. Er freut sich drauf, wir freuen uns drauf", sagte Tuchel: "Ich bin sicher, dass er ganz schnell in den Rhythmus kommt."

Neuer hatte sich am 9. Dezember bei einer Skitour einen komplizierten Unterschenkelbruch zugezogen und war seitdem ausgefallen. Die geplante Rückkehr in der Sommer-Vorbereitung musste wegen diverser Probleme immer wieder verschoben werden. Doch Neuer blieb hartnäckig und bewies Geduld. Sein letztes Spiel hatte der Weltmeister von 2014 beim WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft in Katar gegen Costa Rica (4:2) bestritten.

Die Rückkehr von Neuer nach knapp elf Monaten wird von einigen Fragezeichen begleitet. In welcher Form kehrt er zurück? Wie sieht seine Zukunft in München aus? Der Vertrag läuft kommenden Sommer aus. Und vor allem: Wie geht es für den 37 Jahre alten Neuer in der Nationalmannschaft weiter?

Während seiner Verletzungspause war Neuer zunächst von Yann Sommer vertreten worden, den die Bayern im Winter von Borussia Mönchengladbach verpflichtet hatten. In dieser Saison schlüpfte einmal mehr Sven Ulreich in die Ersatzrolle. Der 35-Jährige konnte dabei einige Male glänzen. Als designierten Nachfolger von Neuer nahmen die Bayern zuletzt bereits den Israeli Daniel Peretz (23) unter Vertrag.