Bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat der Trainings-Vorfall zwischen Chefcoach Pal Dardai und Ivan Sunjic offenbar ein Nachspiel. Der Mittelfeldspieler fehlte am Dienstagvormittag bei der Einheit auf dem Schenckendorffplatz, laut Hauptstadtklub habe dies "disziplinarische Gründe". Wie der Verein am Rande des Trainings mitteilte, sei der Kroate bis auf Weiteres suspendiert.

Dardai hatte Sunjic, der von Birmingham City noch bis Sommer an die Berliner ausgeliehen ist, nach dem 2:4 (0:2) gegen Werder Bremen mit harschen Worten am Sonntag vorzeitig aus dem Training geschickt ("Geh weg!" "Verpiss dich!"). Nach 29 Spieltagen steht Hertha mit 22 Punkten am Tabellenende und liegt drei Punkte hinter dem VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz. Am Sonntag müssen die abstiegsbedrohten Berliner zu Bayern München (15.30 Uhr/DAZN).

Beim Training am Dienstag fehlten außerdem Marton Dardai, Marco Richter (beide muskuläre Probleme), Tolga Cigerci (Magen-Darm), Ersatz-Keeper Tjark Ernst ( Infekt) und Kelian Nsona ( Aufbautraining).