Nach der Berufung von Jan-Christian Dreesen zum Vorstandsvorsitzenden beim Rekordmeister Bayern München müssen sich die Verantwortlichen der Deutschen Fußball Liga ( Fußball Liga" itemprop="name" />DFL) um Aufsichtsratsboss Hans-Joachim Watzke nach einem neuen Chef umsehen. Dreesen galt als designierter Nachfolger von Axel Hellmann und Oliver Leki, die Ende Juni ihre Ämter als Interims-Geschäftsführer aufgeben werden.

"Ich bin im DFL-Präsidium. Hans-Joachim Watzke und ich hatten in den letzten Tagen sehr gute Gespräche, wir führen ein sehr gutes Miteinander", sagte Dreesen am Pfingstsonntag: "Als ich von Herbert Hainer gefragt wurde, ob ich den Vorstandsvorsitz übernehmen will, ist mir die Entscheidung leichter gefallen als gedacht. Ich werde dem DFL-Präsidium aber weiter zur Verfügung stehen."

Nach dem zuletzt gescheiterten Investoren-Einstieg steht die Fußball Liga" itemprop="name" />DFL vor einer ungewissen Zukunft. Der Profifußball ist zerstritten wie nie zuvor, sogar eine Abspaltung der Bundesligisten scheint möglich. Der neue Boss steht vor einer Herkules-Aufgabe.