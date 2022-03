Eintracht Frankfurt wird nach dem Tod des Ehrenspielführers Jürgen Grabowski am Sonntag im Punktspiel gegen den VfL Bochum mit Trauerflor auflaufen.

Frankfurt am Main (SID) - Die Mannschaft des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt wird nach dem Tod des Ehrenspielführers Jürgen Grabowski am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Punktspiel gegen den VfL Bochum mit Trauerflor auflaufen. Zudem wird es eine Schweigeminute geben. Das gab die Eintracht am Freitag bekannt.

Grabowski, Weltmeister von 1974, ist am Donnerstagabend im Alter von 77 Jahren gestorben. "Jürgen Grabowski hat sehr viel für die Eintracht und den deutschen Fußball geleistet", sagte Trainer Oliver Glasner: "Das ist ein ganz trauriger Tag. Vielleicht können wir am Sonntag mit einem Sieg einen letzten Gruß nach oben schicken."