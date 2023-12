Nach dem Gruppensieg in der Champions League will Borussia Dortmund in der Liga nachlegen und das Jahr mit zwei Siegen beenden.

Nach dem Gruppensieg in der Champions League will Borussia Dortmund in der Liga nachlegen und das Jahr mit zwei Siegen beenden. "Wir müssen mit der gleichen Intensität, der gleichen Bereitschaft und der gleichen fußballerischen Qualität an die Sache rangehen", forderte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 1:1 (0:0) gegen Paris St. Germain. Die Erwartungshaltung für die Begegnungen in Augsburg und gegen Mainz sei, "dass wir beide Spiele gewinnen. Das ist der klare Auftrag."

Nach nur einem Sieg in den vergangenen sechs Ligaspielen ist der BVB auf Platz fünf abgerutscht. In der Königsklasse sicherte sich die Mannschaft von Trainer Edin Terzic aber Platz eins vor Paris und der AC Mailand. "Die Leistung müssen wir jetzt unabhängig vom Wettbewerb und vom Wochentag alle drei Tage zeigen. Wir haben es in fünf Champions-League-Spielen gezeigt, das gibt uns Selbstvertrauen", sagte Terzic.

Durch den Gruppensieg kann der BVB bei der Achtelfinal-Auslosung am Montag auf einen leichteren Gegner hoffen. "Wir freuen uns auf die Auslosung, wir sind sicher der einen oder anderen schweren Mannschaft aus dem Weg gegangen. Gleichwohl sind noch einige Top-Teams dabei", sagte Kehl und fügte an: "Ich glaube trotzdem, dass auch keine Mannschaft gerne gegen Borussia Dortmund spielen wird."