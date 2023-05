Torhüter Peter Gulacsi von DFB-Pokalfinalist RB Leipzig ist sieben Monate nach seinem Kreuzbandriss auf den Platz zurückgekehrt. Der Schlussmann absolvierte am Dienstag im Rahmen seines Rehaprozesses erste torwartspezifische Übungen. Der 33-Jährige habe "leicht dosiert" trainiert, teilte Leipzig mit. Ein Einsatz noch in dieser Saison ist aber ausgeschlossen.

Gulacsi hatte die schwere Verletzung Anfang Oktober in der Champions League gegen Celtic Glasgow (3:1) erlitten. Im November hatte sich der Kapitän erneut einem Eingriff unterziehen müssen. Anschließend absolvierte er ein Reha-Programm in Österreich, setzt seine Reha nun aber in Leipzig fort.